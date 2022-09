17, come il numero della sfortuna per eccellenza. Proprio di questo, in effetti, stiamo parlando, ovvero dei tantiche dal 16 luglio ad oggi hanno condizionato la rosa della, in alcuni casi dovuti a una "sorte avversa" ma probabilmente, secondo i tifosi, legati anche ad altri motivi, da ricercare altrove. E così, come scrive La Gazzetta dello Sport, nel mirino è finita soprattutto la preparazione atletica a cura dello staff di Massimiliano, che a Torino era tornato con il suo fedele collaboratore Simonea cui è stato affiancato un gruppo di prim'ordine composto da Francesco, Enricoe Andrea; aggiunta in corsa, con le prime preoccupanti avvisaglie, un'ulteriore figura, quella di Giovanni, con il compito di valutare la performance atletica in partita e i carichi di lavoro in allenamento.- Chiamata in causa, comunque, anche la struttura sanitaria del club, dal responsabile Lucaal medico della squadra Nikos, fino al dottor Marco: da luglio alla data odierna, del resto, è ridotto all'osso il numero dei giocatori rimasti "immuni" dall'ondata di problemi fisici, molti dei quali sono risultati di natura muscolare tra affaticamenti e lesioni con tempi di recupero anche notevoli, con tutte le conseguenze del caso per il lavoro della squadra. Da Leonardoa Paule Angel, da Mattiaa Manuelfino a uno come Adrienche lo scorso anno si era rivelato forse il più "solido" dal punto di vista fisico: l'ondata di infortuni non ha risparmiato quasi nessuno, appunto, tanto che secondo alcuni le ragioni della crisi Juve vanno cercate proprio qui, più che altrove. A chi spetti la "colpa", poi, difficile dirlo.