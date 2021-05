Finito il campionato ma non la stagione per alcuni giocatori della Juventus, che in estate saranno impegnati con le rispettive nazionali. Europeo ma anche Coppa America vediamo chi sono i calciatori che continueranno a giocare: Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi saranno nella lista del ct Mancini, Morata giocherà con la Spagna e Rabiot si è già presentato al ritiro della Francia. Ronaldo giocherà l'Europeo da campione in carica prima di decidere il suo futuro. L'Italia debutterà contro la Turchia di Demiral, l'Olanda punta su de Ligt e tra i pali della Polonia c'è Szczesny. Kulusevski sarà con la Svezia e Ramsey è stato convocato dal Galles.



SUDAMERICA - La sorpresa che arriva dall'altra parte del mondo è l'esclusione di Paulo Dybala dal ct dell'Argentina Scaloni, Danilo si aggregherà invece alla nazionale brasiliana insieme all'altro bianconero Alex Sandro; non c'è Arthur. Cuadrado e Bentancur rispettivamente con Colombia e Uruguay, gli Stati Uniti di McKennie giocheranno prima un'amichevole con la Svizzera (domenica), poi la semifinale della Nations League della Concacaf in programma venerdì prossimo contro l'Honduras.