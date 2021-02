John William Charles gioca la sua ultima partita con la maglia della Juventus il 21 giugno del 1962, persa per 0-1 a Mantova, e conclude un'avventura a dir poco magica a Torino. Arrivato dal Leeds, dove farà poi ritorno prima di giocare nella Roma, Il gigante buono colleziona la bellezza di 105 gol in 181 presenze in bianconero tra il 1957 e il 1962. Tra i più forti calciatori nella storia del Galles e tra i migliori interpreti nel ruolo di attaccante nella storia del calcio, ha vinto tre scudetti in Italia, nel 1958, 1960 e 1961, oltre a due Coppa Italia, nel 1959 e 1960, lasciando un segno indelebile nella storia della Juventus al fianco di Giampiero Boniperti e Omar Sivori.



Oggi sono 17 anni dal giorno della sua scomparsa, il 21 febbraio del 2004.