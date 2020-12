Nelle ultime settimane in Inghilterra hanno accostato il nome di Antonio Rudiger alla Juventus. Il difensore sta attraversando un momento complicato al Chelsea e nello sfogo dell'altro giorno ha fatto capire che ha bisogno di giocare, a Londra o da un'altra parte. In Italia piace anche al Milan, fa sapere sempre il Daily Mirror, che svela anche la cifra richiesta dai Blues per lasciare partire il difensore tedesco: servono almeno 15 milioni di euro.