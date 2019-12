La Juventus ha subito 15 gol finora in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solamente nel 2009/10: 16 reti subite dopo 15 gare, poi 56 a fine stagione (sesta peggior difesa del campionato in quel caso). Già oggi contro l'Udinese la squadra di Sarri vorrà riscattare questo risultato negativo e l'ultima partita contro il Bayer Leverkusen fa ben sperare visto che i bianconeri sono tornati a Torino dalla Germania con due gol fatti e zero subiti. All'Allianz contro i friulani la Juve cerca continuità soprattutto in difesa.