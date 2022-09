Tornarein 15 giorni. Sembra il titolo di un film: ma è un dramma o una commedia a lieto fine? Di sicuro, per ora non fa ridere i tifosi. Come racconta Tuttosport, la pressione è alta: ACome riporta TS, la sconfitta con il Benfica aveva incrinato ulteriormente le già scarne certezze juventine, "tanto che Allegri non aveva potuto schivare le domande sul suo futuro, con l’accesso agli ottavi di Champions in discussione se non addirittura compromesso". Non si sentiva a rischio, diceva. A Monza, da squalificato, davanti ai microfoni c'era il vice Landucci: ogni messaggio era contro la resa. E adesso? Adesso i fatti. A cominciare da domenica, quando allo Stadium arriverà il Bologna e saranno necessari i 3 punti.L'obiettivo iniziale è quella partita lì, quello generale resta tornare una vera Juventus. Ma l'esonero "non è un argomento all’ordine del giorno: non lo è stato nelle ore dopo la débâcle di Monza, non lo è stato durante il Cda bianconero e non lo sarà nemmeno nei prossimi giorni". La proprietà si attende una svolta, Allegri la sta preparando nel silenzio della Continassa.