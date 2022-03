Tocca a @13Szczesny13

Tutte le sue risposte — JuventusFC (@juventusfc) March 29, 2022

per Wojcech. Il portiere dellaha partecipato al simpatico quiz rispondendo in un minuto a una simpatica serie di domande su di lui. Ecco le risposte.DESCRIVITI CON UNA PAROLA - Forte.LINGUE PARLATE - Polacco, inglese e italiano.SPORT PREFERITO OLTRE AL CALCIO - Tennis.SERIE TV PREFERITA - New Amsterdam.LA COSA PIU' PAUROSA - Dormire.CANZONE DEL CUORE - Inno della Polonia.POSTO POLACCO DA VISITARE - Varsavia.COMPAGNO CON PIU' STILE - Marchisio.PARATA MIGLIORE - Tutte... La prossima!PIATTO PREFERITO - Pierogi, un piatto polacco: sono simili ai ravioli.MAGGIOR DIFETTO - Pigrizia.ATTORE PREFERITO - Leonardo Di Caprio.COMPAGNO PIU' DIVERTENTE - McKennie.LAVORO ALTERNATIVO AL CALCIATORE - Golfista.