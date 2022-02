Sembra ieri e invece sono già passati quattordici anni dell’esordio di Mohammed Sissoko con la maglia della Juventus. Il centrocampista maliano entrò in campo al posto di Tiago in un 1-1 casalingo dei bianconeri contro il Cagliari, il 3 febbraio del 2008. Arrivato dal Liverpool per 11 milioni di euro, Sissoko ha giocato 100 partite con la maglia della Juventus segnando tre gol e mettendo a segno cinque assist.