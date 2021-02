1







di Nicolò Vallone

Prima, molto prima, degli Allegri, dei Conte, dei Lippi e dei Trapattoni, nella gloriosa storia della Juventus c'è stato un grandissimo allenatore di nome Carlo Carcano, colui che guidò la squadra bianconera nel Quinquennio d'Oro a inizio anni Trenta, detentore di un record di scudetti consecutivi per un allenatore italiano battuto solo da Allegri a 80 anni di distanza.



Una storia, quella di Carcano, con una macchia che merita di essere diradata e restituita alla memoria. Per motivi infatti che nulla hanno a che vedere con l'aspetto tecnico, il 10 dicembre 1934, durante la prima parte della stagione che avrebbe portato la Juve a vincere il quinto scudetto di fila, il tecnico bianconero viene ufficialmente e definitivamente sollevato dall'incarico.



Un freddo trafiletto di giornale comunica che "Carlo Carcano ha lasciato in questi giorni la carica di allenatore della Juventus. A dirigere la parte tecnica della squadra i dirigenti bianconeri hanno officiato Bigatto [...]". Segue celebrazione di Carlo Bigatto, ex storico mediano e capitano juventino tra gli anni Dieci e Venti, iconico per il particolare berretto che indossava in campo. E nessun'altra menzione sull'uscente Carcano.



La verità all'epoca si mormorava ma non si poteva dire ad alta voce, figuriamoci scrivere sui giornali. Era l'Italia fascista, e prima ancora era un'Italia permeata di senso religioso. Certi "orrori" non esistevano. Orrori come l'omosessualità e la pederastia...



Già, la verità sarebbe venuta a galla gradualmente nel corso dei decenni successivi, attraverso testimonianze posteriori e indagini giornalistiche, come quelle di Enrico Brizzi e Alfio Caruso. E solo in questi ultimi anni, faticosamente, la si sta accettando, anche se ai più alti livelli istituzionali rimane ancora un tabù. Carlo Carcano era gay. Come tantissime altre persone che fino a neanche troppo tempo fa erano costrette a nascondersi e magari perdevano posti di lavoro a causa del loro orientamento sessuale. Proprio come quel grande allenatore, che dopo l'addio alla Juve avrebbe avuto impieghi sporadici nel mondo del calcio e morì nel 1965 per un malore a Sanremo, città dove si era trasferito e portava avanti una squadra giovanile, i Carlin's Boys. E ovviamente, anche lì, nessun giornale si prese la briga di andare oltre le poche righe di fredda cronaca.



Quando venne a mancare Carcano aveva 74 anni. Era nato infatti nel 1891, a Varese. Il 26 febbraio. Sì, esattamente 130 anni fa nasceva quello che sarebbe diventato non il primo allenatore in assoluto nella storia della Juventus (quello fu l'ungherese Jeno Karoly nel 1923) ma il primo "allenatore da leggenda" che legò al proprio nome un ciclo vincente. Un nome che però ha subìto un vergognoso ostracismo.



Forse non sapremo mai tutti i nomi di chi, all'interno di quella prima Juve agnelliana, accusò Carcano di attentare alle virtù del giovane Borel e di costituire un pericolo morale per la squadra. Di chi costituì la fronda che decise di allontanarlo dal ruolo che ricopriva e ne minò per sempre l'esistenza calcistica. Il minimo che possiamo fare, allora, è restituire il suo buon nome alla storia del calcio. Un calcio che ancora nel 21° secolo rende difficilissimo per un giocatore fare coming out.