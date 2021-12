La Juventus esattamente 13 anni fa,al Via del Mare e la prima firma dell'incontro, prima del pari di Cacia e del gol decisivo nel finale di Amauri, fu quella di Sebastian Giovinco., che trafisse Benussi con un fantastico calcio di punizione. Un saggio delle qualità tecniche di Giovinco, che però in carriera ha pagato le carenze soprattutto fisiche e non ha avuto la carriera che le sue doti lasciavano presagire.