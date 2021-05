Tanti talenti del vivaio della Juventus hanno visto appiccicarsi addosso la nomea di "nuovo Del Piero". Tra questi c'è Cristian Pasquato, che nella sua carriera, dopo le faville nelle giovanili, ha avuto il piacere di disputare una sola gara ufficiale con la maglia bianconera. Era l'11 maggio 2008, al termine della prima stagione in Serie A dopo la risalita dalla B di Calciopoli, con Claudio Ranieri in panchina. Era la penultima giornata di campionato e la Juve pareggiava 1-1 a Catania: all'89' Del Piero pareggiava i conti e nel recupero usciva dal campo, lasciando il posto proprio al debutto di Pasquato. Pochi secondi da ricordare per sempre.