E' tempo di celebrazioni in casa, dove si festeggia ildel club. L'anniversario arriva in una stagione complicata per i bianconeri, settimi in campionato e già eliminati in Champions League nella fase a gironi. Tutta laè stata un'alternanza fra periodi vincenti (tanti) e passaggi a vuoto (pochi e di durata minore rispetto alla concorrenza).(con la precisazione che si tratta di divertissement, e quindi non abbiamo tenuto in grande considerazione gli equilibri tattici)