"Dal campo … ai banchi di scuola, sempre con la stessa dedizione e soprattutto con la stessa determinazione di sempre.Oggi, alla World International School (WINS), è stata una giornata speciale per tante giovani e tanti giovani bianconeri del nostro Settore Giovanile perché hanno raggiunto un traguardo importante nel loro percorso di formazione scolastica. Da oggi, infatti, sono MATURI!E come dicevamo, a sorridere per avere ottenuto il diploma, sono in molti:Menzione speciale per Asia Sargenti che si è diplomata con un punteggio di 100/100.E, ovviamente, un grande applauso a tutti i nostri ragazzi per questo splendido risultato.Conciliare sport ad altissimo livello e studio non è facile, ma per la Juventus è una priorità. Il Club ci tiene a formare donne e uomini, prima di grandi giocatrici e giocatori e oggi è una giornata felice per tutti.Congratulazioni ragazze e ragazzi!".Il comunicato della Juventus