Un'estate che piùnon si poteva, anche per l'approdo dell'Italia in finale, vedremo se contro l'Inghilterra di- e in qualche modo di Paratici - o se con la Danimarca del milanistacon l'interista Eriksen in tribuna, a godersi lo spettacolo dopo il grande spavento.Tanta Italia, sì. E tanta Juventus, conche resta il capocannoniere degli Europei (con un altro ex Juve, a suo modo, come) a quota 5. E con i tre gol di- sei reti in totale nella competizione, nessuno come lui per la Spagna - e i due di, quello die...! Del brasiliano, in attesa della finale, l'unico squillo in Copa America.