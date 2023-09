Tramite il proprio sito ufficiale la Juve fa il punto della situazione sugli impegni dei propri giocatori con le rispettive Nazionali nella prima sosta del campionato.- Convocati dal neo CT Luciano Spalletti i due bianconeri, che giocheranno contro la Macedonia a Skopje il 9 settembre e contro l’Ucraina a Milano il 12, entrambi i match alle 20.45, validi per le qualificazioni europee.- Impegno contro l’Irlanda per le qualificazioni agli Europei per i transalpini, il 7 alle 20.45, e poi amichevole il 12 contro la Germania a Dortmund.- La Serbia si gioca due match di qualificazione, contro l’Ungheria a Belgrado il 7 settembre e contro la Lituania a Kaunas il 10, entrambi i match alle 20.45.- Il 7 match contro le Far Øer a Varsavia alle 20.45 e il 10 trasferta a Tirana contro l’Albania, alla stessa ora. Entrambi i match validi come qualificazione a Euro 2024.- Due amichevoli: contro l’Uzbekistan a St. Louis alle 23.30 del 9 settembre e contro l’Oman a St.Paul alle 2.30 del 13 settembre (orari italiani)- Turni di qualificazione ai Mondiali per i verdeoro: sabato 9 alle 2.45 contro la Bolivia a Belem e mercoledì 13 alle 4 a Lima con il Perù (sempre orari italiani)- Qualificazioni europee anche per gli Azzurrini: l’8 alle 16 italiane a Jurmala contro la Lettonia, il 12 alle 18.30 a Sakarya contro la Turchia- Anche per lui qualificazioni europee di categoria, l’11 settembre alle 18 a Differdange contro il LussemburgoFRANCIA – IRLANDA | 7.09, h.20.45 | Qual. EuropeiPOLONIA – FAR ØER | 7.09, h.20.45 | Qual. EuropeiSERBIA – UNGHERIA | 7.09, h.20.45 | Qual. EuropeiLETTONIA U21 – ITALIA U21 | 8.09, h.16.00 | Qual. EuropeiBRASILE - BOLIVIA | 09.09, h.2.45 | Qual. MondialiMACEDONIA – ITALIA | 9.09, h.20.45 | Qual. EuropeiUSA – UZBEKISTAN | 09.09, h.23.30 | AmichevoleLITUANIA – SERBIA | 10.09, h.20.45 | Qual. EuropeiALBANIA - POLONIA | 10.09, h.20.45 | Qual. EuropeiLUSSEMBURGO U21 – INGHILTERRA U21 | 11.09, h.18.00 | Qual. EuropeiTURCHIA U21 – ITALIA U21 | 12.09, h.18.30 | Qual. EuropeiITALIA – UCRAINA | 12.09 h.20.45 | Qual. EuropeiGERMANIA – FRANCIA | 12.09 h.21.00 | AmichevoleUSA – OMAN | 13.09, h.2.30 | AmichevolePERU’ - BRASILE | 13.09, h.4.00 | Qual. Mondiali