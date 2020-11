La Juventus nel 2008 tornava a disputare la Champions League dopo gli anni di Calciopoli e il ritorno in Serie A dopo il purgatorio della B. Allenata da Ranieri e trascinata dai giocatori rimasti in rosa nella discesa in "cadetteria", la Juve si ritrovava nel girone di Champions il Real Madrid. La 4^ giornata di quella fase a gironi prevedeva il compito più arduo: andarsela a giocare al Santiago Bernabeu. Una grande prova di maturità. E chi poteva vincerla, quella prova, se non il più grande di tutti? Alex Del Piero realizzò una doppietta da urlo (un'azione personale una punizione e i bianconeri vinsero 2-0. Ma soprattutto, Del Piero ricevette una memorabile standing ovation dal Bernabeu.