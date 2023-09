#OnThisDay nel, la prima partita ufficiale nella nostra nuova casa pic.twitter.com/ryBnqDd6Op — JuventusFC (@juventusfc) September 11, 2023

Correva l'. 12 anni fa esatti ladisputava la prima partita ufficiale all', inaugurato pochi giorni prima con una grande cerimonia. L'esordio nella nuova "casa" coincise con una bella vittoria per 4 a 1 contro il, firmata dai gol di Stephan Lichtsteiner, Simone Pepe, Arturo Vidal e Claudio Marchisio (oltre che dell'ex Sebastian Giovinco per gli ospiti, su rigore nel finale). Una giornata sicuramente memorabile, che tra l'altro rappresentò il primissimo passo per l'avvio dello straordinario ciclo dei nove scudetti consecutivi. Qui sotto il post del club per lo speciale anniversario.