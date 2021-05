Era il 31 maggio 2009 quando Pavel Nedved giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. E in carriera. Per una fantastica ironia del destino, l'ultimo match fu un Juve-Lazio. Le due squadre che hanno reso grande in Italia la Furia Ceca. I bianconeri quel giorno all'Olimpico di Torino vinsero 2-0: una doppietta di Vincenzo Iaquinta, e il secondo gol arrivò proprio su assist di Nedved, che a fine gara lasciò il campo (e la vita da giocatore) sotto una standing ovation a furor di popolo... juventino. Dal 2015 Nedved è vicepresidente della Juve.