Per comprare, serve vendere (bene): una necessità chiara in casa Juventus, che in attesa di annunciare il nuovo allenatore si prepara a una nuova rivoluzione sul mercato. Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani dei campioni d'Italia, pronti a fare cassa per dare l'assalto agli obiettivi primari (su tutti Paul Pogba). A Paratici e compagni serve un tesoretto importante e, secondo Tuttosport, dalle uscite dovrebbero arrivare circa 110 milioni di euro: questa la cifra delle cessioni di Mattia Perin, João Cancelo, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.