Come di consueto, la pausa per le nazionali "svuota" la Continassa, con tanti giocatori chiamati dai rispettivi paesi. In questo caso, qualcuno in più è rimasto a disposizione di Massimiliano Allegri. In totale sono 11, compresi Gatti e Pogba, che lavorano per recuperare dopo gli infortuni accusati con l'Empoli. Sono rimasti a Torino i seguenti giocatori: Perin, Pinsoglio,Bremer, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Moise Kean.