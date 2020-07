"Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha segnato almeno 2 gol in 11 gare di fila in Serie A. Signora". A raccontare questo dato, assolutamente da record, è stato Opta. Un dato che illumina il potenziale offensivo bianconero, con Cristiano Ronaldo testimonial perfetto dall'alto dei suoi 30 gol in 30 partite, capocannoniere a pari merito con Ciro Immobile. In totale, la Juve ha collezionato nove gol in più dell'anno scorso fino a questo momento: e ha quattro gare in meno ancora da giocare. Non si sarà visto il Sarrismo in senso stretto, ma gli attaccanti ne hanno sicuramente beneficiato.