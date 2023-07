La Juve vuole incassare 100 milioni dalle cessioni entro il 30 giugno 2024. Un fatto necessario per rimettere a posto i conti, ma che prevede sacrifici. Il club vorrebbe anche provare a trattenere Vlahovic e Chiesa, monetizzando gli esuberi - da Zakaria a Pellegrini fino a McKennie - e i giovani, come Miretti, Iling jr e Cambiaso, per cui la Juve chiede 20 milioni. E attenzione a Kean, per il quale rischiano di restringersi gli spazi: come riporta la Gazzetta, è apprezzato in Turchia e Francia.