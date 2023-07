"La Juve è fortemente legata alla mia vita e alla mia Famiglia. Per me è quindi una storia di un lungo e infinito Amore, di Passione e di Emozioni. Mi auguro che ai tanti successi di questi 100 anni se ne possano aggiungere presto di nuovi per continuare a onorare la Maglia e la Storia della Juve". Questo il messaggio pubblicato dalla Juve di Lapo Elkann che ha voluto omaggiare i 100 anni del legame con la famiglia Agnelli.