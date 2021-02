2







di Cristiano Corbo

E' scattato qualcosa. Ed è scattato ben prima della sconfitta con l'Inter, che aveva inevitabilmente e giustamente rubato la scena. A cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, è arrivata una squadra che sta esattamente a metà tra il vecchio e il nuovo testamento bianconero. Insomma: assomiglia a quella di Allegri, ma professai dettami di Sarri. Di principio vuole difendere alta e gestire il possesso, poi nella difficoltà si chiude a riccio, si abbassa fino all'area piccola ed esalta il gioco - e le botte - stretto di Chiellini. Dunque, qual è la vera Juventus? Quella che vince. A prescindere da tutto.



INIZIO ESALTANTE - A prescindere anche da tutti, se vogliamo. Riempita e svuotata l'infermeria, la Juve non si è più fermata. Nel nuovo anno, a partire dalla gara 'inaugurale' con l'Udinese, i bianconeri hanno vinto 10 delle 11 partite disputate finora. Hanno portato a casa un trofeo, hanno un piede in finale di Coppa Italia. Arrivano a due match dal Porto con la consapevolezza di essere squadra e di aver chiuso il cantiere. Resta il segnale dei 'lavori in corso', ma quello serve a Pirlo per giustificare esperimenti e turnover. Ciò che conta, ecco, è che il tecnico abbia iniziato ad accumulare più certezze che preoccupazioni, meno punti da rincorrere e più lunghezze di distacco. Se le milanesi corrono, ora i bianconeri hanno acquisito ritmo e voglia di provarci. Finché si può. Rimanendo compatti, riscoprendo il cinismo, allungando il raggio delle ambizioni. Con quali aspirazioni?



CICLO TERRIBILE - Inter e Roma sono andate, adesso c'è da finire il compito con i nerazzurri e poi il Napoli al San Paolo. Questo Napoli qui: ferito nell'orgoglio e in attesa dei bianconeri per rialzare la testa e salvare Gattuso. Sarà tutto fuorché facile, sarà una battaglia vera e propria. Così come in Champions, a Oporto. Tre partite devastanti, dal punto di vista fisico e mentale, alle quali la Juve arriva in forma e soprattutto ben settata mentalmente. Dopo la prima di San Siro, chi l'avrebbe detto? Forse solo Pirlo. L'unico a coltivare quell'utopia: ritrovare il vecchio spirito di gruppo per fare un passo avanti. Oh, ci è riuscito.