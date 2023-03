Sarà un aprile per cuori forti. E per una squadra forte. Laè pronta a giocarsi tutte le competizioni in trenta giorni in cui si decide tutto, persino il futuro di qualche diretto interessato. Dopo essere arrivata a marzo (virtualmente) al secondo posto, e comunque con una Champions da conquistare, ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia, ora arriva "il bello" per MaxDopo la partita di San Siro con l'Inter, il tecnico darà il via libera ai giocatori che raggiungeranno le rispettive nazionali. Poi il ritrovo, a fine marzo. Per inaugurare al meglio la prima partita del nuovo mese, quello decisivo: sarà il primo aprile, all'Allianz Stadium, contro il Verona. E nessuno ammetterà scherzi.