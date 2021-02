Roberto Perrone, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato della Juventu e dell'enigma attorno a Cristiano Ronaldo: "Dove finisce Cristiano Ronaldo e dove comincia la Juventus? La domanda è sempre la stessa e non ha risoluzione, proprio come quella della pubblicità anni ’80. Ricordate? La caramella e il chewingum dai confini incerti. Però, almeno, chi acquistava quel prodotto alla fine non rimaneva deluso o almeno non come avendo a che fare con i confini incerti della Juventus 2020-21 che non danno sollievo, neanche momentaneo. C’è qualcosa che manca, qualcosa che non riesce a svilupparsi in questa squadra, qualcosa che resta inespresso. Oggi l’Inter potrebbe lasciare a meno dieci Madama che deve sempre recuperare la partita con il Napoli. Ammesso che sia un successo - e considerato com’è andata l’ultima volta non è scontato - ne resterebbero sette. Sono tanti".