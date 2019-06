Le antenne della Juve su De Ligt non si sono certamente allentate, anzi. Dopo un piccolo strappo con il Barcellona, praticamente certo di poter arrivare al difensore olandese, il centrale è piombato nuovamente e fortemente nei radar bianconeri. Un'offerta all'ajax non è ancora arrivata, ma prima Paratici si è assicurato di far arrivare a Mino Raiola, agente del ragazzo, una proposta de ben 10 milioni all'anno. Ecco, peccato il Psg si sia già spinto oltre: per Ronaldo e soci, De Ligt potrà avere anche un compenso da 12 milioni di euro netti a stagione, segno e simbolo che l'investimento per il capitano dell'Ajax sarebbe massiccio, imponente e soprattutto determinante per il futuro.