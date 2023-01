Continua a non trovare la luce ladi Massimiliano Allegri, uscita sconfitta nella sfida odierna contro ile reduce da appena un punto conquistato nelle ultime tre uscite ufficiali. E' chiaro che le vicende extra campo hanno destabilizzato inevitabilmente l'intero ambiente bianconero, ma è altrettanto evidente che non si può puntare il dito solo ed esclusivamente sull'inchiesta della plusvalenze. Numeri alla mano, fino a 3 settimane fa la Vecchia Signora vantava quella che era la miglior difesa di tutti i 5 top campionati europei, con appena 7 reti incassate.- Dato che fa rabbrividire se si pensa che solo, 3 in più di quanti ne furono incassati nelle prime 17 giornate, un enormità. 5 a Napoli, 3 contro l'Atalanta e 2 questo pomeriggio, che nel complesso lasciano desolazione e tanti dubbi. Già, perchè circa un mese faa era proprio la difesa impenetrabile e ora che questa ha iniziato a sgretolarsi, vengono meno anche la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi. Lo si è percepito anche nella dinamica di come molte di queste reti sono arrivate, dovute a cali di concentrazione vistosi, o ad errori grossolani come quelli fatti nelle gare precedenti da Alex Sandro e Bremer. Intendiamoci, non si è passati ad essere la miglior difesa ad una delle tante senza un motivo logico, ecco perchè serve una svolta immediata, in campo, ma prima di tutto mentale.