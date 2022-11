Esattamente 10 anni fa, il 3 novembre 2012, ci fu la prima sconfitta delladopo oltre un anno e mezzo da quando i bianconeri avevano iniziato a giocare in quello stadio. L'avversaria di quella sera fu proprioche domenica Allegri e la squadra incontreranno, guarda caso, sempre a Torino. Finì 1-3 per i nerazzurri nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Lichsteiner. Da quella sfida, solo un'altra volta la Juve ha perso con l'Inter in casa ed è stato l'anno scorso.