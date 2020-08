1









Esattamente 10 anni fa, Leonardo Bonucci segnava il primo gol con la maglia della Juventus. Era il 19 agosto, 2010, i bianconeri si giocavano il preliminare d’andata per l’Europa League contro lo Sturm Ganz, occasione in cui il difensore timbra per la prima volta il cartellino con i colori bianconeri addosso. Adesso il capitano, in attesa del ritorno di Chiellini, è uno dei pilastri della squadra e uno dei pochi giocatori ad incarnare l’animo juventino, reduce dal nono tricolore consecutivo.