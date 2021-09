I nostri migliori gol segnati a casa!



Il vostro preferito? GUARDA il video completo #10YearsAtHome — JuventusFC (@juventusfc) September 2, 2021

La Juventus quest'anno, in questi giorni, festeggia i dieci anni nella sua casa, lo Stadium, che in origine non si chiamava Allianz. E il club bianconero ha voluto regalare ai suoi tifosi uno stimolante sondaggio, insieme a un video: dei 50 gol segnati dalla Juve allo Stadium, qual è il vostro preferito?