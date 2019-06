Dieci anni di parametri zero. Dieci anni di colpi studiati a tavolino e chiusi prima di tutti, per superare la concorrenza e diventare sempre più forti. Naturalmente, non tutti si sono rivelati top player, ma molti hanno fatto la fortuna di una Juventus che è arrivata a vincere 8 scudetti consecutivi. E Adrien Rabiot potrebbe essere il prossimo sulla lista, non l'unico del 2019, visto che Aaron Ramsey è già arrivato a Torino.



- 2009: Fabio Cannavaro



- 2011: Andrea Pirlo, Pazienza, Ziegler, Toni



- 2012: Paul Pogba, Rubinho, Lucio



- 2013: Fernando Llorente



- 2014: Kingsley Coman



- 2015: Sami Khedira, Neto



- 2016: Dani Alves



- 2018: Emre Can



- 2019: Aaron Ramsey.