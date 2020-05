Scopri nella gallery de ilbianconero.com i 10 flop sul mercato della Juve di Andrea Agnelli!

10 anni di Andrea. 10 anni di successi, tanti, tantissimi, di Champions League sfiorate e di unain pianta stabile tra le grandi d’Europa. Dal 2010 si registrano tanti grandi colpi di mercato ( LEGGI QUI ), così come alcuni flop. Acquisti meno riusciti, potenziali campioni rivelatisi invece giocatori non pronti. Scelte sbagliate, insomma.Ne abbiamo scelti 10, per questi ultimi 10 anni.Brilla con il CSKA Mosca, insieme a Honda e Wagner Love, e la Juventus se lo aggiudica per una cifra intorno ai 16 milioni di euro (dai transfermarkt). Non riuscirà a incidere quanto sperato.