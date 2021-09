Oggi, dieci anni fa, per la prima volta si giocava allo Juventus Stadium. Era un Juve-Parma finito 4-1, Andrea Pirlo era appena arrivato dal Milan e subito protagonista al debutto con due assist. Preso a parametro zero, in quella stagione è stato decisivo per la vittoria dello scudetto, il primo dei quattro suoi in bianconero.