Adesso c'è anche il calendario , segno che l'inizio della prossima stagione non è poi così lontano. Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato anche per la, che tra dieci giorni si ritroverà inper porre le basi di un'annata che dovrà essere sicuramente migliore di quella appena trascorsa, un'annata che peraltro dovrà fare i conti con una pausa inedita tra novembre e dicembre che richiederà una preparazione ad hoc, o quantomeno diversa dal solito. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i prossimi saranno quindi dieci giorni particolarmente intensi per i bianconeri, con ilche entrerà nel vivo per consegnare il prima possibile a Massimilianouna squadra completa e competitiva su tutti i fronti.L'agenda, al momento, prevede almeno due chiare priorità: la prima è quella che riguarda Angel, che a brevissimo dovrà dare una risposta definitiva per consentire alla Juve, in caso di un "no", di virare con decisione su altre piste; la seconda è quella delle cessioni, fondamentali per fare cassa e procedere con altri acquisti nei vari reparti, ancora tutti da rinforzare dopo gli addii ormai confermati e quelli probabili. Intanto, i 40 giorni che precedono l'inizio del campionato sono già stati accuratamente programmati: dopo il raduno nella settimana dal 4 al 10 luglio, la squadra partirà per gli Stati Uniti per ildal 21 al 30, in cui la Juve affronterà anche ile il. Seguiranno un'amichevole con l'a Tel Aviv e l'atteso ritorno a distanza di due anni, il 3 agosto, al "feudo" di, per una "full immersion" nel mondo bianconero prima di un avvio di stagione che, questa volta più che mai, dovrà essere "a razzo".