Diciassette partite con almeno un gol subito per la Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, sia nel triennio di Conte che nei cinque anni di Allegri, la Juve era sempre stata la squadra con la miglior difesa. La media era infatti invidiabile: 24 reti subite, almeno fino ai cambiamenti tecnici. Proprio dall'arrivo di Sarri la Juve non è riuscita a rimediare alla mole di gol subiti: 43 nell'anno di Sarri, 38 sotto la guida di Andrea Pirlo. "Ed è ora da Juve-Spezia 3-0 del 2 marzo che i bianconeri subiscono sempre almeno una rete".