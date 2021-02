La Juventus, come racconta Gazzetta, sommando i follower del club e dei giocatori della rosa, ha più seguaci di tutti. Lo studio è stato portato avanti da ManySpins, che ha stilato una classifica decisamente particolare: a quanto ammonterebbe il guadagno di una squadra e dei giocatori se ogni post fosse monetizzato? Scrive Gazzetta: "In particolare i bianconeri, che questa graduatoria la comandano con oltre 1,1 milioni di potenziali sterline (1,26 milioni di euro) tra club e giocatori, forte dello strapotere di Ronaldo e dei suoi 261 milioni di follower. La Juventus non poteva che essere tallonata dal Barcellona dell’eterno rivale Leo Messi, con i catalani che sarebbero i soli in grado di raggiungere a loro volta le sette cifre".