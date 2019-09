La Juve va a caccia di record. I bianconeri sono una delle migliori difese d'Europa, ma c'è una squadra che in trasferta ha fatto meglio. Infatti, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 10 delle 21 trasferte giocate in Serie A dall’inizio della scorsa stagione, meno solo del Manchester City (12) nei cinque maggiori campionati europei nello stesso periodo. Questa sera a Brescia i bianconeri proveranno ad accorciare le distanze dai Citizens.