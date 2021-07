Il Torino continua a provarci per. L'esterno croato, partito titolare nella prima amichevole della Juventus giocata ieri alla Continassa contro il Cesena, è finito nel mirino del nuovo allenatore dei granataL'ex tecnico dell'Hellas Verona, come riportato da Sky Sport, avrebbe infatti individuato in Pjaca il trequartista giusto per alzare il livello tecnico del Torino in fase offensiva. Il presidente Cairo vorrebbe concludere l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre Cherubini e Nedved lavorano per un prestito con obbligo.