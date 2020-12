Ivan Juric, parlando a Dazn ieri sera dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Lazio, si è soffermato sul giovane Matteo Lovato, nel mirino delle big italiane e quindi anche della Juventus: "Lovato ha fatto veramente male nei primi dieci minuti. L'altro giorno parlavo con lui, gli dicevo di stare sereno, perché ha fatto tre partite di novanta minuti in Serie A. Per un ragazzo come lui non è facile sentire parlare di calciomercato, secondo me un po' gli pesa questa cosa. Ha fatto male nei primi dieci minuti, poi si è ripreso e ha fatto ottanta minuti ad alto livello. Ha le caratteristiche giuste per diventare un ottimo difensore, a patto che resti umile".