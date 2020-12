Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Verona Ivan Juric ha commentato anche le voci di mercato sui suoi giocatori: "Ho detto mille volte che qua sto bene, e lavoro bene. Ieri abbiamo preso un nuovo match analyst, per esempio. È cambiato tutto, e il merito è del presidente. Qua le cose funzionano per bene.



SUL MERCATO – “Zaccagni? Ha fatto cinque partite. Va tutto bene, ma quando sento dire che Lovato vale venti milioni... Lasciamoli lavorare in santa pace, poi è normale che se qualcuno arriva con una bella offerta ci pensi. Ma lasciamoli crescere senza pressioni, le caratteristiche sono di livello ma devono lavorare con tranquillità. Zaccagni si è messo in mostra per sue qualità, non abbiamo parlato di questo".