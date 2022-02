L'allenatore del Torino Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Juve.



SULLA PARTITA - 'Penso che qualche passaggio di troppo lo abbiamo sbagliato ma abbiamo creato gioco con lucidità. C'è stato dominio nostro e se c'era una squadra che meritava di vincere quelli eravamo noi, è vero che abbiamo sbagliato 4 o 5 passaggi semplici e banali che potevano permetterci di essere più pericolosi. Vlahovic ha fatto poco, Dybala anche e Morata idem, la difesa è stata impeccabile, sia nelle scalate che nelle marcature. Se abbassiamo un pò il livello poi non siamo giusti come accaduto nelle ultime due partite, a volte abbiamo anche perso una forza mentale e sicuramente a me p sfuggito qualcosa. Sono contento per come sia andata oggi e questa gara ci deve dare consapevolezza di affrontare il finale di campionato e cercare di fare più punti possibili. Sarebbe stato un peccato se avessimo perso per la prestazione che la squadra ha fatto oggi'.



SU BREMER - 'Bremer è un giocatore importante e dall'inizio dell'anno si capiva che avrebbe fatto tanto, è uno che non molla mai e gioca tranquillo, sicuro di essere tosto e senza subire. Lui sta facendo un campionato grandioso'.