Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa:"Io sono stato come calciatore in Spagna, al Siviglia, dove c’era una seconda squadra fortissima. Sarebbe perfetto se il Torino avesse una squadra in C in modo che uno come Gineitis potesse fare partite non in Primavera ma contro calciatori fatti e finiti. Certo, ci vogliono investimenti e giocatori. Ma per i giovani è sicuramente meglio giocare in C che in Primavera da fuoriquota. In C vedi tanti giocatori fatti e finiti, alcuni anche da prendere. Tipo quello della Juve, Iling, che va comunque con la Under 23 e non gioca tanto per fare, ma fa una partita tosta".