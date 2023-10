Le parole dia Dazn:PARTITA - Frustrante come abbiamo preso l'angolo, succedono cose diffiicli da spiegare nel Derby. L'abbiamo approcciata bene, nel secondo tempo una palla indietro e succede di tutto. Sui piazzati non abbiamo fatto bene, alla fine si é deciso così e niente, un grande rammarico. Partita giusta nel primo tempo, quello che dovevamo fare, abbiamo tolto i riferimenti, secondo tempo si è aperto così e poi diventa difficile analizzare. Normale che poi la Juve si chiude e diventa dura. Partita preparata e fatta come volevamo. Calcio d'angolo regalato in maniera clamorosa.IN ATTACCO - Tanti passaggi verso Zapata, non é stata una grande giornata in attacco. Abbiamo attaccato, creato occasioni pericolose che non abbiamo sfruttato. Particolari che ci condannano, queto è il calcio. In ogni Derby siamo stati scadenti in questo particolare.TIFOSI - Un dispiacere enorme, sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito a dare questa gioia (si commuove ndr).