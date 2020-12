Ivan Juric non ha dubbi: non è il momento di parlare di mercato. Soprattutto se si tratta di giovani talenti. "Lovato e Zaccagni? Stanno facendo ottime cose, come Zaccagni. Ma quando sento dire che Lovato vale venti milioni e che sono futuri campioni. Lasciamoli crescere in serenità, poi è normale che se qualcuno arriva con quei soldi ci pensi. Ma lasciamoli lavorare, le caratteristiche sono buone ma devono lavorare con tranquillità. Zaccagni si è messo in mostra per meriti suoi, non abbiamo parlato di questo”, le sue parole.