Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Cagliari, il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha parlato della partita che ha reputato migliore delle altre: "Parlo con la squadra. Ma penso che questo ambiente sia quello giusto: non è da sottovalutare il fatto che sul campo ci siamo solo io e D'Amico. Pensiamo allo stesso modo, abbiamo la stessa concezione di come debba essere il gruppo. Il nostro terzo portiere ha firmato un triennale. C'è tranquillità, e questi comportamenti giusti facilitano. Per questo stanno anche uscendo i valori. Penso sia merito di tutto l'ambiente, che tira fuori il meglio di ogni persona che lavora".



Ha tagliato il traguardo delle cinquanta partite col Verona. Qual è la migliore e quale rigiocherebbe?

"La più bella è quella con la Juve, in casa. Sul rigiocare, dico che tutte le partite sono state fatte al massimo".