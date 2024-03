In conferenza stampa prima della partita contro il Napoli, Ivan Juric, l'allenatore del Torino, ha commentato la sua squalifica di due giornate a causa di una lite con Italiano durante la partita Torino-Fiorentina:

"Essere squalificato non cambia il modo in cui prepariamo la partita, anche se non sarò in panchina. Lavoriamo da tanto tempo con il mio staff, condividiamo la stessa visione e non credo che ci saranno problemi. Voglio ringraziare Italiano e il loro direttore per aver compreso che le mie reazioni sono dettate dalla passione, non dalla cattiveria. Sono stati molto comprensivi, conoscono il mio carattere: è importante imparare a gestire queste situazioni. La squalifica mi sembra un po' generosa, considerando il contesto. Ringrazio Italiano e Pradé, che sanno come mi comporto al di fuori del campo."