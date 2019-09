di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Ivan Juric parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Volevamo fare questa partita perché la Juve può segnare in vari modi. Non ci siamo meritati la sconfitta, abbiamo creato più della Juve e dominato la gara a lunghi tratti".



CLASSIFICA - Sia contro il Milan che oggi meritavamo di vincere. Abbiamo preso tanti pali, contro il Milan e oggi. Abbiamo avuto qualche ingenuità ma le prestazioni sono state ottime. A lungo andare le prestazioni sono state ottime. E' anche questione di centimetri.



JUVE - Ho visto una Juve forte, fisicamente ottima. Penso che abbiamo merito i ragazzi perché hanno fatto tutte le cose in modo giusto, sicuramente non ho visto la Juve in difficoltà