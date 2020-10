di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Ivan Juric, in conferenza stampa, commenta il pari del suo Verona con la Juventus.



INSULTO - "Ho sentito un insulto e ho reagito. Semplice. Partite tese, siamo uomini di sport, adrenalina e reagisci in maniera impulsiva".



CRESCITA - "Avevo la sensazione di poter fare di più, pensando alla giovane età, a dove sono partiti, sono contento. Serata più bella? Secondo me l'anno scorso dominavamo in assoluto, questa partita, con i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, 2000 e 20001, ma l'anno scorso ci sono state serate in cui dominavamo".



FAVILLI - "Spero che non si è fatto male, non fa gol da 2 anni e ne ha fatti 2 di fila. Cresce in autostima, speriamo che recuperi presto, abbiamo bisogno di tutti".



JUVE - "Mi sembra in fase di costruzione, è normale con un allenatore nuovo".