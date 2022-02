di CC, inviato allo Stadium

Ivan Juric parla in conferenza stampa.



COS'E' MANCATO PER VINCERE - "La squadra ha fatto un'ottima gara, ci è mancato il colpo, con un po' di lucidità potevamo portarla a casa".



POBEGA - "Ha fatto una partita tosta, come volevo. Sono soddisfatto".



PJACA - "Fatto un po' di casino noi, è andato tutto bene. E' stato un equivoco".



BELOTTI - "Durato tanto e bene, ha fatto una bella partita più il gol. L'ha sfiorato all'inizio, deve pensare a stare bene, deve fare un grande finale. E' mancato tutto l'anno, la squadra gioca bene e sul futuro poi deciderà con calma".



BREMER - "Bremer è un ragazzo fantastico, ha fatto una grande partita. Ha annullato completamente Vlahovic, anche tecnicamente ha fatto bene. E' un ragazzo umile, lui ha grandi ambizioni, vanno affrontate queste cose, ma sa che la società gli ha dato tanto e voleva riconoscere questo tanto. Ha messo la società serena e tranquilla. E' uscito con un po' di crampi".



SUL GOL SUBITO - "Non ha funzionato qualcosa? De Ligt è partito molto dietro, dovevamo decidere se Lukic salta con De Ligt o va su Dybala. Non ci aspettavamo tanto quella palla, rientra spesso sul primo palo... soddisfatto? Abbiamo perso punti allucinanti, Lazio e Atalanta, a Udine all'ultimo. Neanche subendo, abbassandoci. Stasera potevamo fare di più, il pari va bene ed è giusto. Non entra nelle partite di rammarico".



MIGLIOR DERBY - "Toglie un po' il complesso del derby? La squadra è in una fase così, siamo partiti tutti dal basso. Alziamo il livello della prestazione, nelle ultime due partite ho visto cose non giuste. Questa partita l'abbiamo giocata con grande personalità. Affrontata la Juve a viso aperto e sono contento e orgoglioso della squadra. Ora continuiamo così, c'è da fare più partite così anche se non è facile".